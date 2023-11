Unione comunale Pd ancora in stallo. Leoncini: "Ripristinare la legalità"

Dopo il lungo stallo seguito alle dimissioni di Massimo Roncucci, ora il mini stallo seguito alla mancata elezione (verdetto contestato) di Guido Leoncini (nella foto) alla segreteria dell’Unione comunale Pd. Ancora non c’è il commissario previsto in caso di esito negativo, ancora non c’è l’annunciato ricorso.

Su questo punto, Leoncini spiega: "La prima cosa da fare adesso è ripristinare la legalità. Il ricorso alla commissione di garanzia è pronto, ma sto aspettando ad inviarlo. Ho infatti chiesto un incontro al segretario regionale del Pd, al fine di trovare una soluzione politica. Dovrebbe essere interesse di tutti evitare un lungo periodo di commissariamento e tornare subito a parlare di progetti e contenuti per la città".

In realtà il passaggio non pare così semplice. In ballo c’è l’interpretazione degli statuti data dal segretario provinciale Andrea Valenti, a proposito del quorum necessario per eleggere il segretario comunale del partito. Per Valenti erano necessari 45 voti, la maggioranza degli aventi diritto, per Leoncini è sufficiente la maggioranza dei votanti, e quindi i 37 voti raccolti. Posizioni distanti e al momento inconciliabili. Resta da capire come intenderà muoversi la segreteria regionale o se Leoncini alla fine si rivolgerà davvero alla commissione di garanzia.