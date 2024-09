Unicoop Firenze e ’Il cuore si scioglie’. Raccolta scolastica in cento punti vendita

Una raccolta straordinaria, per sostenere le famiglie e contribuire alla lotta contro la povertà educativa, in questo momento particolarmente difficile per i bilanci domestici: oggi, in oltre 100 punti vendita Unicoop Firenze, torna la raccolta di materiali per la scuola che soci e clienti potranno acquistare e che verrà donato a bambini e ragazzi toscani. La raccolta per la scuola è promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci Coop e con il coinvolgimento della rete regionale Pollicino e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio che da anni portano avanti con entusiasmo e impegno le raccolte solidali, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno. Grazie alla generosità di soci, clienti e cittadini, con la raccolta scolastica dello scorso settembre sono state donate 142mila confezioni di materiale scolastico.

Al link l’elenco dei punti vendita dove donare

https://www.coopfirenze.it/eventi-e-progetti/progetti/raccolta-per-la-scuola.