Una viabilità parallela a viale Toselli. Nuovo collegamento per l’area commerciale

La Giunta ha approvato l’aggiornamento dei prezzi e la rideterminazione del quadro economico del progetto definitivo relativo ai lavori di completamento delle opere di urbanizzazione per la mobilità interna lungo viale Toselli e dei lavori di connessione e riqualificazione della viabilità tra piazza Maestri del Lavoro e via Marzi.

"E’ un progetto di particolare importanza – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini – per la viabilità cittadina e che punta a riqualificare completamente la zona di viale Toselli. Il progetto prevede una viabilità parallela all’arteria principale, che sarà a disposizione della zona commerciale più interna e porterà benefici alla mobilità lungo l’asse Est".

L’aggiornamento del progetto definitivo ai prezzari correnti porta l’investimento a 1,5 milioni di euro. Le opere prevedono un nuovo collegamento fra le rotonde esistenti, all’altezza di Strada di Bussetto e di via Aretina, nuova connessione, dunque, tra viale Toselli, piazza Maestri del lavoro, via Bruno Marzi e strada di Busseto. In particolare è compresa l’esecuzione di opere stradali per la riqualificazione della viabilità a doppio senso di marcia per un tratto interessato della lunghezza di circa 650 metri, al fine di completare l’assetto della viabilità interna alla zona commerciale di viale Toselli.

Inoltre si prevede l’adeguamento della sede della strada di Busseto dalla rotatoria con viale Toselli all’intersezione con via dell’Artigianato; riqualificazione di via Marzi e piazza Maestri del Lavoro e di via Rosi; la realizzazione di percorsi pedonali e isole spartitraffico; ripavimentazione dell’area dei lavori; adeguamento fognatura bianca e impianto di illuminazione pubblica; le opere a verde e previsione di due nuove fermate del minibus Tpl.