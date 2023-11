Una via da riqualificare. Colombaio, i progetti per strada e residenze

Figura anche la riqualificazione di via del Colombaio a Poggibonsi nel piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 da poco adottato dalla giunta comunale. Un’operazione particolarmente attesa dagli abitanti di una superficie popolosa e assai frequentata, grazie alle numerose attività commerciali e ai locali pubblici presenti in zona.

L’originaria ’località Colombaio’ iniziò a prendere la forma e la consistenza del quartiere ormai più di mezzo secolo fa, per poi svilupparsi nei successivi decenni anche come collegamento in direzione sia del rione di Romituzzo – attraverso il ponte sulla ferrovia realizzato nei primi anni Ottanta – sia degli impianti sportivi del Bernino.

Un’area quest’ultima che rappresenta una sorta di naturale prosecuzione rispetto alle strade principali del percorso, ovvero la stessa via del Colombaio e la contigua via Aldo Moro, luogo tra l’altro indicato dall’amministrazione comunale per l’annunciato progetto del social housing, struttura residenziale per l’accoglienza, nel quadro della strategia territoriale ABcura. Del novero dei lavori in programma è dunque parte integrante il capitolo di via del Colombaio, assai rilevante anche a giudicare dalla stima attuale dei costi dell’intervento complessivo di ristrutturazione: 2 milioni e 200mila euro nella seconda annualità del piano.

Una strada che cambierà volto al pari di altre indicate nell’elenco accanto ad altri recuperi e manutenzioni già menzionati e descritti nelle scorse settimane, da viale Garibaldi al Parco della Fortezza di Poggio Imperiale con annesso il restauro della Fonte delle Fate. Anche la centrale via Camaldo e via Santa Caterina saranno interessate dalle riqualificazioni (rispettivamente un milione e un milione e 300mila euro, entrambe nella terza annualità), mentre una manutenzione dei piani viabili (900mila euro) è prevista nel trittico via Volturno-via Dante-via Spartaco Lavagnini.

Interventi fissati dal piano triennale anche a beneficio della copertura del palazzetto dello sport e del ponte sul torrente Staggia in viale Marconi.