Una task force contro la povertà. Comune e associazioni si uniscono

Task force contro la povertà, un fenomeno purtroppo in costante aumento anche in Valdesa. Comune di Poggibonsi, associazioni di volontariato e sindacati uniscono le forze per arginare questa vera e propria piaga sociale e mettere a punto un efficace piano di azione. Al primo tavolo di lavoro hanno preso parte amministrazione comunale, Pubblica Assistenza, Misericordia di Poggibonsi e di Staggia Senese, Caritas, Emporio della Solidarietà, San Vincenzo de’ Paoli, Cgil e Cisl. "Ringrazio la rete di associazioni per l’impegno costante e prezioso che svolgono per la comunità e ringrazio tutti gli intervenuti per la disponibilità manifestata anche questa volta – afferma la sindaca Susanna Cenni – Le associazioni, insieme alla parte pubblica, svolgono un ruolo determinate nell’aiuto e nel sostegno alle persone e alla famiglie in difficoltà. Quello che intendiamo provare a fare è rafforzare le tante collaborazioni che già ci sono e strutturare un lavoro condiviso per affrontare i tanti temi su cui tutti, in maniera anche diversa, siamo impegnati". "L’obiettivo è potenziare la nostra capacità di risposta –spiega l’assessora alla coesione sociale Enrica Borgianni – E’ una necessità emersa anche dalle stesse associazioni che svolgono un lavoro enorme sul territorio e a cui tutti e tutte noi siamo profondamente grati. Il nostro territorio ha già prodotto importanti esperienze di collaborazione e integrazione e su questo dobbiamo provare a fare un ulteriore passo in avanti per coordinare attività, strumenti e anche priorità". L’incontro ha visto numerosi interventi delle associazioni di volontariato, che hanno raccontato la loro esperienza, sottolineando in tanti casi la necessità di affrontare bisogni che stanno cambiando e le difficoltà a costruire risposte adeguate. Da parte di tutti disponibilità al confronto e a lavorare insieme per capire se la capacità d’aiuto può essere ulteriormente rafforzata. "Sappiamo tutti che la crisi economica, aggravata dalla pandemia, ha visto crescere le complessità presenti- ha aggiunto Cenni- Proprio per questo intendiamo costruire uno strumento condiviso per affrontare insieme le diverse fragilità individuando prima di tutto le priorità su cui lavorare .A breve ci incontreremo di nuovo focalizzando l’attenzione sul tema abitativo che anche in questa sede è emerso come prioritario. L’obiettivo è coordinare strumenti e attività".