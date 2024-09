Una ’pioggia’ di alberi. Precipitazioni, quasi 100 millimetri ad Anqua. Fiumi, idrovore in azione

di Laura Valdesi

SIENA

Maltempo, danni (pochi, per fortuna) e malumori (tanti). I primi non sono stati devastanti come lungo la costa. I secondi hanno posto in risalto che, ormai, siamo completamente meteo-dipendenti. La precisione – lo scorso fine settimana c’è stata qualche sbavatura, in realtà – con cui si prevedono vento, temporali e possibili esondazioni induce a ragionare sempre con l’occhio ai bollettini. E questo sta portando a cambiare abitudini e tradizioni.

La cronaca racconta di una pioggia di piante e rami, caduti soprattutto per via del vento. E in alcuni casi per la necessità di una maggiore manutenzione del patrimonio verde. Il numero più elevato di interventi sono stati in Valdelsa, anche in Valdichiana, qualcuno a Siena. Ma il capoluogo risulta il meno colpito dalla perturbazione che ha fatto slittare persino la Festa dei tabernacoli dei cittini delle Contrade: la stazione di ’MeteoSiena24’ al ’Galilei’ ha infatti registrato 21 millimetri di precipitazioni. Nella top ten il primato va, come mostra il grafico, ad Anqua, nel comune di Radicondoli, con 95, quindi la zona di Casole e Monteriggioni. Calando di intensità in Val d’Arbia e Val d’Orcia. Un terzo qui della pioggia caduta, per esempio, nella provincia di Lucca dove si sono raggiunti picchi di 160-180 millimetri e più di 100 in molte località della costa ma anche Massa e Pistoia. Nel Grossetano il maltempo ha picchiato duro tanto che , anche ieri, una squadra dei pompieri di Siena era ad Orbetello per aiutare i colleghi negli interventi. "I cumulati attesi per le nostre zone ed il peggioramento non sono stati raggiunti. Questo è stato dovuto ad una perdita di energia del sistema temporalesco – spiega Damiano Sonnini di MeteoSiena24 – , una volta entrato sulle zone interne al di qua delle Metallifere. Fattore non previsto dai modelli che invece ipotizzavano che l’energia a disposizione fosse sufficiente per fenomeni molto intensi anche intorno a Siena. In ogni caso se guardiamo a quanto accaduto nella regione possiamo capire bene il potenziale della perturbazione. E se questo non si è espresso totalmente su di noi da una parte possiamo dire che è andata bene". Sottolinea che i fenomeni più intensi sono stati tutto sommato normali se si pensa, per esempio, che le precipitazioni ad Anqua rappresentano un ’ritorno’, quanto a valori, rispetto a 7 anni fa.

Ben 38 le pompe idrovore del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud in funzione per rimuovere l’acqua in eccesso nel reticolo ingrossato dalle precipitazioni, sia sul versante senese che grossetano. Regolare il deflusso degli altri corsi d’acqua, Ombrone compreso.