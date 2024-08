Una giornata per oltre 200 studenti. Mostra fotografica e premio di poesia

Nell’ambito dei corsi estivi di lingua italiana organizzati dal Centro Cluss nel mese di agosto, l’Unisytasi ha visto la presenza di 200 studenti provenienti da Giappone, Emirati Arabi Uniti, Germania, Uzbekistan, Corea del Sud, Gran Bretagna, Svizzera, Russia, Brasile, Filippine, Camerun, Usa, Ucraina, Cina e Messico. A questi si aggiungono i partecipanti dei corsi a distanza Clid,studenti dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, Abu Dhabi, Tel Aviv. Significativa la presenza di adolescenti turchi (Liceo Italiano IMI e Istituto Evrim di Istanbul), che per la dodicesima volta hanno rinnovato il viaggio studio a Siena in estate. Quest’anno sono stati circa 70, di età tra 12 e 16 anni che, oltre a seguire i corsi, hanno partecipato a visite didattiche, frequentato un corso di cucina e svolto varie attività sportive. A chiusura delle attività le studentesse e gli studenti realizzeranno (aula 1 Giorgio Levi Della Vida, piazza Carlo Rosselli), una mostra fotografica e un’illustrazione delle opere dell’architetto e urbanista Mimar Sinan, che saranno presentate martedì alle 10. Alle 12, in aula magna Virginia Woolf, si terrà la cerimonia di premiazione del 30° Premio di Poesia alla memoria di Antonella Sparpagli (in foto).