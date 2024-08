’Una giornata bestiale nel Paleolitico’. La lezione ai Fisiocritici

Com’era il cacciatore preistorico? Come si cacciava? Quali specie di animali esistevano nella Preistoria? Per scoprirlo il 3 agosto l’iniziativa ’Una giornata bestiale: cacciatori, predatori e prede nel Paleolitico’ organizzata dall’Accademia dei Fisiocritici per Le Notti dell’archeologia 2024. Due i turni fra cui scegliere, della durata di un’ora ciascuno, alle 19 o alle 21.30 con prenotazione. A tenere l’incontro laboratoriale saranno l’archeozoologo Jacopo Crezzini dell’Università di Firenze e l’archeologa Valentina Savitteri dell’Accademia dei Fisiocritici: con video e reperti saranno illustrate le specie animali presenti nella Preistoria.