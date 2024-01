’Una festa continua’, week-end di iniziative Befane protagoniste in Piazza del Campo

Proseguono gli eventi del cartellone ’Una festa continua’ per le festività natalizie. Oggi al Museo per bambini del Santa Maria, alle 16,30 è in programma ’In leggerezza – Fausto Melotti’ (5 euro più biglietto di ingresso su prenotazione, tel. 0577 534531, mail [email protected]). Domani alle 15 ’Trekking sull’acqua. Fonte di Follonica e il sistema delle acque nel sud della città’ (gratis su prenotazione, tel. 0577 43273, mail [email protected]). Alle 21 al Teatro dei Rinnovati ’Il lago dei cigni’ (tel. 0577 292265, mail [email protected]). Sabato alle 10,30 davanti a Palazzo Pubblico c’è la ’Befana del Vigile Urbano’, una tradizione di metà anni ’60 che il Siena Club Auto e Moto d’Epoca ha voluto proporre con la consegna di alcuni omaggi alla Polizia Municipale e una donazione all’Associazione Le Bollicine. Sarà effettuata anche una diretta streaming nazionale che Asi trasmetterà su canali web e social dell’Automotoclub Storico Italiano. Alle 11 è in programma la visita guidata ’I Presepi a Siena’ (gratuita, su prenotazione, tel. 0577 43273, mail [email protected]), mentre alle 16 il concerto Concerto Liricorando in piazza Duomo, nella Chiesa Santissima Annunziata. Nuovamente in piazza del Campo, alle 17, tornerà la tradizionale ’Befana dei Pompieri’. Alle 21 in programma al Teatro dei Rinnovati, ’Il lago dei cigni’. Domenica dalle 16 alle 18 torna il ’Gioco dello Scarabeo’ alle Logge del Papa (gratuito), l’Associazione Topi Dalmata svolgerà un servizio di animazione. Alle 17 al Teatro dei Rinnovati ’Il lago dei cigni’.