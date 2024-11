Una donazione speciale in favore di Campostaggia. Ecco le ‘Angel’s Wings’

Tradotto in italiano si chiama ‘Ali d’Angelo‘, due ali meccaniche per aiutare i pazienti in certe particolari terapie mediche. Stiamo parlando dell’attrezzatura riabilitativa ‘Angel’s Wings’ che è stata donata all’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi dalla locale associazione ‘Arnolfo di Cambio’, ente promotore della raccolta per acquistare lo speciale e prezioso macchinario in materia di riabilitazione. La gremita cerimonia d’inaugurazione si è svolta negli spazi della palestra della riabilitazione del padiglione ospedaliero di Campostaggia. "Angel’s Wings" è un dispositivo capace di dare benefici per la postura delle spalle, del dorso e per la mobilità in generale. Utile alle persone alle prese con i disturbi muscolari del tronco e della cintura scapolare. Sono intervenuti, sottolinenando la bontà dell’iniziativa, Fabio Cantini, presidente dell’associazione Arnolfo di Cambio, Simone Bezzini, assessore al diritto alla salute e alla sanità della Regione Toscana, la direttrice della Zona Distretto/Società della Salute Alta Valdelsa, Biancamaria Rossi, il direttore dell’Unità operativa professionale della Riabilitazione funzionale Valdelsa, all’interno della Asl Toscana Sudest, Santi Centorrino. Alla presenza della direttrice dell’ospedale di Campostaggia, Lucia Grazia Campanile. Ai due fratelli, ma anche colleghi, Luca Valerio e Enrico Matteo Messa, entrambi ingegneri biomedici, specializzati rispettivamente in neuroingegneria e ingegneria della riabilitazione, ideatori e sviluppatori di questo progetto, il compito di illustrare con dovizia di particolari il macchinario e le sue potenzialità. "Nel 2022 – spiegano - abbiamo fondato MuSclE - Medical & Sport Engineering, una startup innovativa dedicata al miglioramento della qualità della vita tramite soluzioni ingegnerizzate. Il nostro prodotto, Angel’s Wings, è un dispositivo brevettato per allenamento e riabilitazione, in grado di attivare muscoli superiori del tronco in modo unico, mai ritenuto possibile prima. Questo ha suscitato interesse sia in ambito sportivo che medico, con validazioni importanti, in particolare per il recupero funzionale nella malattia di Parkinson". Il fornitore principale di componenti, tra l’altro è una eccellenza del territorio, ovvero, l’azienda Affa srl di Casole d’Elsa.

Fabrizio Calabrese