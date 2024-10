’Una crociera scanzonata… il ritorno’. Tre giorni di musicale ai Rozzi

Una crociera, il sogno di tante persone. In una nave si incontrano le storie di tanti personaggi strani: primo fra tutti il Capitano che stavolta si è portato in crociera la moglie e deve sopravvivere ai corteggiamenti di una hostess innamorata. Questo l’inizio della trama della commedia musicale ’Una crociera scanzonata… il ritorno’, che sarà messo in scena venerdì, sabato e domenica al Teatro dei Rozzi (ore 21) dagli ’Amici della Musica’. Una compagnia nata con l’obiettivo di riunire persone appassionate di musica, offrendo loro un ambiente giocoso per vivere e studiare questa forma d’arte e far incontrare persone che vogliono vivere e studiare la musica in allegria.

Più di una semplice scuola è diventata un luogo d’incontro per amici di ogni età, provenienza e professione, che condividono a passione per la musica e mettono in pratica gli insegnamenti di Simona Bruni. Una delle più grandi soddisfazioni di questo gruppo è stato combinare il piacere di stare insieme con l’importanza della beneficenza: grazie agli spettacoli organizzati nel corso di circa 14 anni di attività, l’associazione ha raccolto, con il supporto di tanti sponsor e della città circa 96mila euro per scopi benefici. Per questo spettacolo le donazioni andranno alla associazione ’Atl, Tumori e leucemie del bambino’ e all’associazione ’La Conchiglia, amici della chirurgia pediatrica’.

Attori e cantanti guidati da Simona Bruni sono Paola Degli Innocenti, Lucrezia Lamoretti, David Baglioni, Rebecca Attimonelli, Giulia Bari, Marco Franci, Eleonora Rosini, Elena Liberati, Paolo Fabiani, Giada Castagnini, Sophie Gomes, Mauro Paladini, Riccardo Pinto, Annamaria Carmignani, Fabrizio Bocci, Emilio Laini, Valentina Muzzi, Leonardo e Francesco Valentini, Agata Becatti, Marco Putzu, Erica De Martini, Giorgia Prata, Francesca Anichini, Maria Gabriella Bersotti, Alessandro Machetti, Giusy Cocchiola, Leonardo Cataldi, Eleonora Bianchi, Andrea Gaglia, Letizia Guerrini, Cinzia Savoi, Caterina Antinarelli, Lavinia Tulli, Paola Mandarini, Serena Pocci, Francesco Giannini, Ernesto Battipaglia, Michela Vannini, Ombretta Governi, Sara Fabiani, Corinne Nardi, Sabrina Montigiani.

Nel corpo di ballo Francesca Anichini, Aurora Cicero, Ginevra Lamoretti, Vanessa e Virginia Verdiani, Sofia Voltolini, Alessio Albertella, Celeste Brandi, Marco Crescenza.

Ma.Bi.