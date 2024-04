Una collezione tra passione e passato. Vespe e lambrette in via San Matteo

Mostra di memoria e ricordi per tornare indietro nel tempo dagli anni Cinquanta, o giù di lì, con le popolari Vespe e Lambrette. Sono esposte in bella mostra e lucidate a nuovo nel salone-vetrina del palazzo della Cancelleria in via San Matteo (nella foto). Fra ‘Vespe & Lambrette; un mito italiano’ Mostra aperta tutti i giorni in orario 10-12 e 16-19 fino al primo maggio. Evento messo in scena dai volontari del popolare gruppo collezionisti ‘Il Circolo il Castello’ di San Gimignano, l’associazione culturale guidata dal nuovo presidente Paolo Righi. Alla Cancelleria del Comune sui cavalletti sono schierati 30 esemplari dalla collezione privata delle ‘Lambrette’ del passionista Piergiorgio Giannini, messe a disposizione del figlio Giovanni; dall’altra parte sono ospitate per la prima volta le Vespe arrivate in marcia con la collaborazione del ‘Vespa Club’ di Poggibonsi. Uno spettacolo da applausi visitato in questi giorni da curiosi e da turisti e dai tanti sangimignanesi.

Romano Francardelli