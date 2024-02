Una città a misura di donna. Ecco 36 posti auto ‘rosa’ per neomamme o in attesa

Una città a misura di donna. In arrivo a Poggibonsi e sul suo territorio 36 posti auto ‘rosa’ riservati alle donne in dolce attesa e alle neomamme. Si tratta di parcheggi che il Comune ha previsto sulla base delle nuove disposizioni di legge del codice della strada. Posti destinati ai veicoli a servizio delle donne in gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di un contrassegno speciale: il "permesso rosa", rilasciato dalla polizia municipale del comando cittadino. "E’ una agevolazione che va incontro a particolari necessità di parcheggio soprattutto in prossimità di zone dove sono presenti servizi- spiega il Comune- Poggibonsi aveva già introdotto anni fa gli stalli rosa il cui utilizzo era legato alla buona educazione. Adesso non è più così in quanto i parcheggi rosa sono riconosciuti e normati dal Codice della Strada. Questo significa che per utilizzarli serve un permesso e che l’uso improprio è sanzionabile". I 36 parcheggi, tutti in aree strategiche sono a Poggibonsi, Staggia e Bellavista. Questa la mappa dei posti "rosa": via Sardelli, via Trento, via della Costituzione, via del Commercio, viale Garibaldi, via Montesanto, via Redipuglia, via Prato, via Manzoni, via Romana, a Salceto, via Borgaccio, via Volta, Largo Usilia, Largo Gramsci, multipiano di piazza Mazzini, via Romania, Bernino. Tutti gli stalli sono stati realizzati nell’ambito di uno specifico bando ministeriale. La polizia municipale ha approvato il disciplinare e tutto quanto è necessario per il rilascio dei permessi ai residenti. I posti sono delimitati da segnaletica orizzontale gialla e simbolo rosa all’interno con segnaletica verticale di divieto di sosta per i veicoli non autorizzati. Per richiedere il ‘permesso rosa’ occorre riempire il modulo disponibile e scaricabile dal sito del Comune. La domanda, in bollo, può essere presentata presso l’Urp o per email ([email protected]) o PEC ([email protected]) allegando i documenti indicati. E’ possibile comunicare fino ad un massimo di tre targhe e verrà rilasciato un solo permesso per nucleo familiare.