Un segnale di rinascita. Chiesa di Ancaiano riaperta. Lavori per mezzo milione

Riaperta al culto la chiesa di Ancaiano: un simbolo di rinascita. Con una grande partecipazione della comunità e la presenza del sindaco di Sovicille, la chiesa di Ancaiano è stata inaugurata dopo un importante intervento di restauro e consolidamento che ha riportato il luogo di culto a nuova vita. I lavori, iniziati il 31 dicembre 2020, hanno avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza strutturale e preservare il patrimonio storico e artistico dell’edificio.

Il restauro ha incluso numerosi interventi tecnici: sono stati rafforzati gli elementi portanti della struttura, con la sostituzione delle orditure lignee della copertura e il consolidamento delle volte. È stata ricostruita una volta crollata, che rappresentava un grave rischio per la stabilità dell’intera chiesa. Inoltre, sono stati effettuati restauri delle parti lapidee e il rifacimento degli intonaci esterni, per restituire alla chiesa il suo splendore originario. All’interno, è stata applicata una nuova coloritura, che ha conferito maggiore luminosità all’ambiente.

Uno degli interventi più significativi è stata l’installazione di un moderno impianto di illuminazione, che, insieme alla protezione contro le scariche atmosferiche, ha migliorato la sicurezza dell’edificio e valorizzato la sua bellezza. Il progetto ha avuto un costo complessivo di 450mila euro, di cui ben 341.738 sono stati finanziati con i fondi Cei dell’8x1000, a testimonianza dell’importante supporto della Chiesa nella conservazione dei luoghi di culto.

I lavori si sono conclusi il 1° giugno 2023 e hanno restituito alla comunità un edificio sacro rinnovato e sicuro, pronto a riprendere il suo ruolo di punto di riferimento spirituale e culturale. Questa inaugurazione rappresenta un segno tangibile di rinascita, non solo per la chiesa, ma per l’intera comunità di Ancaiano.