’PopUp’, il progetto per il centro: "Modello di rigenerazione urbana"

Un fine settimana all’insegna del gusto, della creatività e del divertimento per Chiusi con l’inaugurazione ufficiale del progetto PopUp, con tante attività commerciali e artigianali che, grazie all’assenza di oneri iniziali di affitto, hanno trasformato locali sfitti in spazi attrattivi per residenti e turisti. Si parte sabato 3 maggio alle ore 15.30 con il taglio del nastro in via Porsenna accompagnato dagli sbandieratori dei Terzieri, per un’apertura solenne e spettacolare. Passeggiando per le vie del centro storico di Chiusi sarà possibile scoprire degustazioni di prodotti tipici, servizi fotografici professionali, mostre d’arte, laboratori interattivi e creativi per grandi e piccini. E ancora DJ set, shooting vintage e performance artigianali. Una iniziativa, quella del Comune di Chiusi, che presto potrà contare anche su un bando regionale. Di questo parleranno domani 2 maggio nella cittadina etrusca l’assessore toscano all’economia e al turismo Leonardo Marras assieme al sindaco Gianluca Sonnini. "Il progetto PopUp della città di Chiusi – ha detto Marras - rappresenta un modello positivo di rigenerazione urbana, capace di trasformare spazi inutilizzati in opportunità concrete per imprenditori, artisti e artigiani. È un esempio di come la collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese possa restituire vitalità ai nostri centri storici, rendendoli più vivaci e sicuri".

Il nuovo bando di prossima apertura prevede forme di incentivo e sostegno ad iniziative di riutilizzo temporaneo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso la promozione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività.

Massimo Montebove