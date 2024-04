Un progetto dedicato al femminicidio. Si intitola ‘Lil JC Musica & Fumetto’

Un progetto tutto made in Valdelsa dedicato al tema del femminicidio. Si intitola ‘Lil JC Musica & Fumetto’ ed è firmato da due giovani valdelsani: il diciottenne artista trap emergente Alessio Colomboli e l’illustratore e vignettista Dimitri Gori. In trio con Andrea Bartalucci della fumetteria Decimo Pianeta. Tutto nasce nell’ottobre 2023. Era stato deciso di fare la prima esibizione live della crew HRB, di cui fa parte Alessio Colomboli, in un Circolo della Valdelsa empolese. A causa proprio di un femminicidio, nei pressi di tale esercizio, viene rinviata la data. Tutto ciò segna interiormente ‘LIL JC’, ovvero Alessio, perché va a scuola nel paese del fatto, conosce diversi amici e conoscenti che ne parlano. Dolore e sgomento. Allora LIL JC decide di intervenire con un giovane producer a comporre musica e testi per un brano, Forever Alone, che spera indirizzi giovani e meno giovani a riflettere su questi avvenimenti.

Fabrizio Calabrese