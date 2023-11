Un pecorino mondiale. Premiato in Norvegia

Cosa significa fare un pecorino eccellente? Quando il palato ringrazia, la riuscita non dipende da un unico ingrediente ma da una serie di fattori. Come ad esempio la passione, l’esperienza, il rispetto per il territorio e gli animali, la cura nelle materie prime. E la costanza perché se una storia iniziata anni fa si rinnova ogni giorno con il solito entusiasmo, significa che la strada presa è quella giusta.

Il Caseificio Cugusi Silvana ha ottenuto cinque riconoscimenti al ’World Cheese Awards’, i campionati del mondo di formaggio, che si sono tenuti quest’anno a Trondheim, in Norvegia. Come sempre migliaia di formaggi in arrivo da numerose nazioni sono stati protagonisti dell’evento e tra questi c’erano anche i formaggi di Silvana Cugusi che ha ottenuto cinque riconoscimenti: tre ’gold’ e quindi ’oro’ per il ’Gran Riserva’, il ’Cenerino’ e il ’Pecorino con il tartufo’; due ’silver’ con il ’Foglie di noce’ e il ’Finocchietto selvatico’ che si sono colorati d’argento.

Una bella soddisfazione per il caseificio che si trova nel territorio di Montepulciano (ma a poca distanza da Pienza) che già in altre edizione era stato premiato ai prestigiosi ’World Cheese Awards’ anche con l’ambito ’Super gold’.

Silvana Cugusi tiene a riconoscere il lavoro di squadra ad iniziare dal casaro Paolo Mencattelli: "Fa sicuramente piacere sapere che abbiamo ottenuto cinque riconoscimenti e che tra questi ci sia la Gran Riserva, il prodotto a cui dedichiamo più tempo con i suoi diciotto mesi di stagionatura e la pressatura a mano".

Luca Stefanucci