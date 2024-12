"Un Pd di ascolto e di servizio". La linea della segretaria Salluce

Si è insediata ieri la nuova segretaria del Pd di Siena, Rossana Salluce. Alla presenza del commissario, il parlamentare Marco Sarracino, dei delegati all’assemblea e degli iscritti, Salluce ha illustrato i capisaldi del suo mandato: "Lavoro, cultura, sanità, sostenibilità sociale e ambientale: voglio un partito di ascolto e di servizio".

"L’assemblea è il punto di partenza di un percorso, già avviato con il congresso nei circoli – le parole di Salluce –, per consolidare un partito aperto, utile, di servizio, che si prenda cura della città e si occupi delle necessità dei cittadini". Dopo aver dedicato un pensiero agli operai morti a Calenzano, Salluce ha annunciato i temi sui cui intende lavorare: lavoro, sostegno alla classe media, cultura e turismo di qualità, sanità pubblica, mobilità e sostenibilità economica, sociale e ambientale. "Siena si ritrova in un momento di difficoltà e di crisi: una giunta assente, che non dà risposte all’oggettivo declino della città, bravissima a far venire a Siena ministri e parlamentari in campagna elettorale e incapace di ottenere le risposte che Siena attende". Dai 299 lavoratori di Beko alle dimissioni volontarie in Gsk, dai timori per i dipendenti di Mps alla crisi delle pelletterie amiatine, le vertenze sul territorio sono tante. "Nel centro storico, tra i fondi chiusi e i negozi vuoti, l’abbandono è diventata la cifra di questa città. A fronte dell’inazione della giunta, ci impegniamo – l’idea di Salluce – a studiare modi per ridurre la pressione fiscale sugli esercizi nuovi e già esistenti". Poi l’attacco all’"incapacità della giunta di offrire un’accoglienza umana ai richiedenti asilo". La segretaria Pd vuole poi rimettere i giovani "al centro", puntando sul rinnovamento e la costruzione di nuovi servizi. A gennaio la squadra.