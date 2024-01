Un opuscolo in ricordo di Auschwitz e dei 400 triangoli viola

Il 27 gennaio in tutto il mondo si celebra il 79° anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau, che faceva parte del complesso di concentramento nazista di Auschwitz. La commemorazione della liberazione di Auschwitz-Birkenau ricorda le atrocità commesse nei confronti dei gruppi presi di mira dai nazisti. Tra le vittime del famigerato campo ci furono circa 400 testimoni di Geova di varie nazionalità, tra cui polacchi e tedeschi. Un triangolo viola di stoffa, cucito vicino al numero del prigioniero sull’uniforme, identificava i Testimoni che erano stati imprigionati, non per la loro identità nazionale o etnica, ma per le convinzioni religiose. Quest’anno i Testimoni di Geova hanno pubblicato online un opuscolo intitolato ’Triangoli viola: Le vittime dimenticate del regime nazista’, disponibile per il download sul sito, con immagini e documenti tratti da una mostra itinerante.