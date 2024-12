Un Natale di solidarietà. La San Vincenzo de’ Paoli riceve quattordici pacchi

Gesto benefico per un Natale all’insegna della solidarietà nei confronti di chi soffre. La Società San Vincenzo de’ Paoli di Poggibonsi ha ricevuto dal Lions Club San Gimignano Via Francigena un totale di quattordici pacchi con all’interno beni di prima necessità, olio, pasta e altre derrate.

L’ente caritatevole con sede a Poggibonsi ha poi provveduto alla consegna del materiale ad altrettante famiglie residenti sul territorio che vivono in una situazione di disagio a livello socio economico. "Il dono di prodotti? Una bella consuetudine ad opera del Lions Club San Gimignano Via Francigena, rappresentato nell’occasione da Saverio La Rosa – si spiega dalla San Vincenzo De’ Paoli – e da parte nostra abbiamo poi offerto a famiglie di Poggibonsi anche dieci buoni spesa, da 50 euro ciascuno, sempre nel quadro dei progetti che ci vedono impegnati ogni giorno nel sostegno di nuclei che attraversano fasi di notevole difficoltà".

Un doppio apporto, quindi, in un periodo in cui i venti della crisi colpiscono duramente anche l’universo della Valdelsa a più livelli. E la San Vincenzo de’ Paoli, con i suoi volontari, non esita a compiere da sempre a dedicarsi anche ad altre iniziative, dai pagamenti delle bollette per le utenze domestiche al contributo sul pagamento dei canoni di affitto. Due voci che incidono spesso in maniera pesante sui bilanci delle famiglie.

Del resto, sulla base dei dati diffusi di recente dalla stessa associazione presieduta a Poggibonsi da Francesco Baldi, nel 2023 si è verificato un incremento non indifferente di persone assistite: 174 in tutto nella scorsa annata, quindici in più rispetto al 2022. Non mancano nella zona le forze disponibili ad "allearsi" per fronteggiare i problemi più stringenti della quotidianità, dalle associazioni del circondario a privati cittadini che in forma del tutto anonima forniscono periodicamente gli aiuti.

La San Vincenzo de’ Paoli, dal proprio canto, manifesta non da oggi il desiderio di affidarsi anche a giovani all’interno dell’équipe che attualmente è formata da quattordici volontari. In una fase di esigenze purtroppo in aumento per la comunità, è fondamentale insomma accrescere la speciale task force attiva nel fronteggiare in ambito locale il dramma della povertà.

Paolo Bartalini