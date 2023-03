Un iniziativa gratuita per i malati di Alzheimer

Torna il progetto Non siamo soli per approfondire il tema dei disturbi del comportamento del malato di Alzheimer. Il prossimo appuntamento sarà lunedì dalle 17 alle 19 presso il Centro Diurno Simonetta Traversari, a Poggibonsi. L’iniziativa è a ingresso libero e aperta a tutti i familiari dei malati di Alzheimer. Per informazioni gli eventuali interessati possono contattare il numero 3371066006. Il progetto è a cura della Fondazione Territori Sociali Altavadelsa, che gestisce da alcuni anni i servizi sociali per conto dei Comuni di Poggibonsi, Colle, San Gimignano, Radicondoli e Casole d’Elsa.