Un fine settimana dedicato alla prevenzione per la salute delle donne

Un fine settimana all’insegna della prevenzione e tutela della salute delle donne, quello che si è tenuto a Piancastagnaio. È stata la conclusione di un mese, quello di marzo, che l’amministrazione ha voluto dedicare alla prevenzione femminile, in collaborazione con importanti e qualificate realtà associative e sanitarie in prima linea sulla ricerca e fattibilità in quello che è il drammatico percorso dei tumori femminili.

Tutti insieme, la Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio con il governatore Pierangelo Fabbrizzi, la Lilt di Siena con la sua presidente Gaia Tancredi, il dottor Andrea Stella, senologo della Lilt di Siena, la dottoressa Mariangela Zafarana, tecnico radiologo della Lilt di Siena Gnodi Group e Csd (Centro studi diagnostici), accanto alle donne che gratuitamente hanno potuto usufruire di screening e visite diagnostiche effettuate nell’ ambulatorio mobile allestito ai giardini pubblici Francesco Nasini.

Sono state eseguite trenta visite diagnostiche con l’uso di immagini eseguite con strumentazioni di ultima generazione, all’interno dell’unità mobile del progetto “Senologia al centro”. Visite che non hanno riscontrato casi patologici evidenti, come ha rilevato la lettera di ringraziamento inviata dal Gnodi Group all’amministrazione comunale.

L’assessore con delega alle pari opportunità Claudia Vagnoli ha così commentato: "Bella iniziativa con significativa presenza di persone provenienti da altre zone del territorio. Questo ha dato valore alle iniziative condivise con altri comuni della zona amiatina. Un progetto condiviso dal sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi che ha assistito alle iniziative. Non dimentichiamo poi l’incontro pubblico con la dottoressa Luciana Biscari, oncologa dell’Asl Toscana sud est, che ha svolto una importante relazione sul tema".