Un Festival dedicato ai ragazzi ’Bulli ed Eroi’, contro la violenza

Un festival cinematografico itinerante, per affrontare il complesso tema del bullismo. Torna con una nuova edizione ‘Bulli ed Eroi’, una manifestazione dedicata ai ragazzi e al loro mondo. Già annunciato nei giorni scorsi a Venezia, in sinergia con Side Academy, un premio speciale per il cortometraggio dedicato a Willy Monteiro Duarte, e premi assegnati a Gigi Marzullo, Steve della Casa e Cristina Priarone.

La settima edizione del festival, ideato e diretto da Paola Dei e organizzato dal Centro studi di psicologia dell’arte e psicoterapie espressive, si svolgerà dal 6 al 10 novembre, in una serie di location tra Bettolle, Montepulciano, Chianciano e altre località della Val Di Chiana, con la partecipazione di realtà della Val d’Orcia, Val di Chiana e Val Tiberina aretine. "Il festival continua il suo viaggio – sottolinea Paola Dei – oggi più importante che mai, considerati gli ultimi dati su bullismo e violenza che sono stati rilevati da ricerche scientifiche e recenti fatti di cronaca. Il Festival, nato per prevenire e contrastare attraverso il linguaggio delle arti i fenomeni del bullismo e della violenza, intende spargere semi di solidarietà e indirizzare i ragazzi verso attività e professioni che permettano loro di conoscere meglio il territorio e costruire start-up e scambi internazionali".

Assegnati inoltre i premi intitolati a Gregorio Napoli, consegnati con una bellissima cerimonia che si è svolta alla Casa della Critica del Lido di Venezia, alla presenza della moglie del critico Eliana Lo Castro Napoli, Cristiana Paternó, Franco Mariotti, Paolo Micalizzi, Paolo Manera ed Enio Drovandi. Il Premio assegnato per l’impegno delle donne contro la violenza è dedicato a Marisa Leo, donna del vino vittima di femminicidio.

R.B.