Un corso e dimostrazioni in strada

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Siena celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere che il 12 maggio unisce idealmente 13 milioni di infermieri che operano in tutto il mondo. In sintonia con il tema ’Nutriamo la salute’, scelto dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche per l’edizione 2024, OPI Siena organizza un doppio appuntamento per stimolare una riflessione sul ruolo dell’infermiere e sui temi dell’infermieristica: il primo, in programma sabato 11 maggio, proporrà un momento di formazione sul tema ’Leggerezza nell’arte più bella… anzi, la più bella delle arti belle’, dalle 8.30 presso la sede di Palazzo Patrizi.

Poi un appuntamento dedicato ai cittadini: domenica 12 maggio infatti gli infermieri senesi scenderanno in piazza allestendo un gazebo nell’angolo tra il Corso e via Madonna delle Nevi dove verranno offerte dimostrazioni pratiche con stazioni di BLS adulto e pediatrico.

"Opi Siena vuole riportare l’attenzione sulla centralità del nostro ruolo – commenta il presidente dell’Ordine di Siena, Michele Aurigi –, punto di riferimento indispensabile a servizio dei cittadini e della loro salute. Ed è con questo spirito che oggi cerchiamo di incontrare i cittadini ma anche le istituzioni".