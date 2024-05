Maccarone all’attacco: "Noi unica alternativa"

Gianfranco Maccarone, candidato di Centrodestra e indipendenti per Montepulciano: sanità ed economia appaiono al centro del suo impegno, ritiene che Nottola sia stata trascurata?

"Molti servizi soffrono per carenza di personale e non è accettabile che medici, infermieri e personale sanitario debbano sopportare turni massacranti. La Regione ha le principali responsabilità, ma il Comune ha sottaciuto il problema piuttosto che schierarsi apertamente con i professionisti che hanno protestato pubblicamente. Il nostro ospedale va difeso a spada tratta oltre il tornaconto politico e questo non è stato fatto".

Qual è lo stato dei rapporti tra amministrazione e imprenditoria locale, Nobile incluso?

"In questi anni poco è stato fatto sia per le infrastrutture sia per sostenere il mondo produttivo. Sono note le criticità di Vecchia Cantina e Frantoio e sulla promozione e valorizzazione della denominazione i risultati appaiono modesti rispetto alle potenzialità, si pensi che per sbloccare il progetto Pievi siamo dovuti intervenire io e il deputato Michelotti. Serve un cambio di passo".

La concomitanza con le Europee, l’attuale situazione di Governo in Italia, gioveranno al vostro risultato elettorale?

"Più che di risultato, parlerei di opportunità per il territorio. Siamo l’unica alternativa credibile e la partecipazione al nostro progetto dei molti professionisti indipendenti lo dimostra. Siamo in contatto diretto con il Governo su tanti temi locali, dal Tribunale al casello sull’A1".

I vostri incontri con la popolazione sono stati affollati, anche da giovani: una sorpresa?

"La mancanza di luoghi di aggregazione e di opportunità professionali rendono naturale la partecipazione dei giovani, che trovano nella lista Centrodestra e indipendenti l’unico interlocutore che mette al centro la possibilità per i nostri ragazzi di rimanere e vivere sul territorio".