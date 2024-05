Angiolini cerca il bis: "Al lavoro sul turismo"

Michele Angiolini, candidato di Centrosinistra per Montepulciano Michele Angiolini sindaco. Una risorsa molto ricca e ambita come il turismo viene vissuta come un problema: cosa proponete?

"In un’area a rischio spopolamento, il turismo produce ricchezza e opportunità per tutti, operatori economici, residenti, associazioni. Le entrate della tassa di soggiorno consentono di mantenere un’elevata qualità dei servizi. Stiamo facendo una promozione più incentrata sul turismo culturale e sostenibile e abbiamo pianificato la riorganizzazione di parcheggi e viabilità, da realizzare entro fine anno".

Montepulciano vive un momento di grande benessere: cosa bisogna fare per conservare questa situazione?

"Servono esperienza e nuove energie, perché non si deve dare per scontato l’attuale benessere. Bisogna avere cura delle persone, dei residenti, assicurando servizi che devono essere sempre rinnovati".

Cosa le ha lasciato l’esperienza delle primarie?

"È stato un momento di crescita per la coalizione che ha saputo confrontarsi e poi collaborare. Politicamente e umanamente, è stata importante la partecipazione di Pizzinelli, che ringrazio".

Nelle primarie, le frazioni hanno premiato il governo, cosa c’è da fare per il capoluogo?

"Tutti i centri abitati hanno bisogno di attenzione e lavoro. Le frazioni chiedono di rafforzare i servizi sociali e commerciali di prossimità e qui il nostro programma è molto concreto. Sul capoluogo dobbiamo adeguare l’accoglienza turistica, velocizzando le opere pubbliche e tutelando i residenti".

Montepulciano viene considerata ’contendibile’, su cosa punta per vincere?

"Incontro centinaia di persone che si fidano di noi, della nostra esperienza, delle collaborazioni che abbiamo con le altre istituzioni. Le nostre candidate e i nostri candidati potranno essere un valore aggiunto".