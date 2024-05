L’impegno di Bianchi: "Svolta per l’ambiente"

Mauro Bianchi, MoVimento 5 Stelle. Avete rivolto subito la vostra attenzione al tema ambientale: cosa proponete?

"Il M5S ha sempre avuto a cuore i problemi ambientali. Vogliamo concentrare ogni sforzo sul riuso in loco dei materiali fonte di reddito, come il vetro e l’organico. Applicare il concetto di economia circolare e dotare il nostro Comune di un regolamento innovativo sul verde pubblico, ora inesistente. Contrasto al dissesto idrogeologico e uso di fonti rinnovabili debbono essere al centro delle azioni di una nostra amministrazione".

L’altro tema è la sanità, in particolare Nottola: cosa non è stato fatto finora, per voi?

"Nottola è un ospedale fondamentale, ma le politiche regionali sono impantanate, medici e infermieri non vogliono restare, i collegamenti pubblici sono inesistenti e i pazienti subiscono liste di attesa sempre più lunghe. Bisognerà intervenire subito!".

Vi definite formazione orgogliosamente politica e pronta al dialogo con le forze progressiste: anche il centrosinistra?

"Certo, ma a dialogare bisogna essere in due! Il Pd non può dialogare con noi solo quando gli fa comodo e ignorarci quando pensa di vincere da solo o con forze politiche che un giorno sono a sinistra, un giorno a destra e l’altro al centro".

Negli anni, è cambiato il vostro modo di fare opposizione: come prefigura il prossimo mandato?

"Negli ultimi cinque anni abbiamo approvato insieme al centrosinistra 15 mozioni e un ordine del giorno targato M5S, con la presenza di un solo consigliere comunale. Il nostro lavoro all’opposizione è stato sostanziale e importante. Continueremo a fare opposizione costruttiva se non vinceremo le elezioni; se invece verremo premiati dai cittadini di Montepulciano, la nostra giunta sarà formata anche da assessori esterni tra le più alte professionalità del territorio".