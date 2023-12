Un carillon bianco in città. Da domani il Mercatino

Con l’Immacolata tira già aria di Natale a Siena, animato dal cartellone ’Una festa continua’. Oggi le vie del centro storico ospiteranno lo spettacolo itinerante ’White Carillon’ dalle 17: un romantico pianoforte a coda, munito di ruote e motore, si muoverà sulle note musicali di Giovanni Allevi, Ludovico Einaudi e brani musicali a tema natalizio. Alla ’guida’ del piano siede un settecentesco pianista, mentre una eterea ballerina compie dolci evoluzioni di danza su di esso, come un suggestivo ’carillon vivente’. Il Carillon è stato fra l’altro protagonista del video ’Beautiful disaster’ di Mika e Fedez. Sempre oggi alle 19 l’accensione delle luci in piazza del Campo, piazza Tolomei e piazza del Duomo: le proiezioni sui palazzi storici cittadini sono in programma tutti i giorni dalle 16,30 alle 2.

Per i più piccoli invece la magia del Natale continuerà all’interno del palazzo delle Papesse con la ’Casa di Babbo Natale’: i bambini potranno fare un giro sulla slitta, scrivere una lettera a Babbo Natale, giocare con gli Elfi. L’inaugurazione della casa sarà domani alle 11,30 in via di Città, resterà poi aperta gratuitamente nei fine settimana, dal venerdì alla domenica.

Domani sarà anche il giorno dell’inaugurazione - alle 12 - della pista del ghiaccio nei giardini de La Lizza e del Mercatino di Natale in piazza Matteotti, piazza Gramsci e viale XXV Aprile, aperto dalle 10 alle 20 fino al 7 gennaio. Con lo stesso orario e sempre domani partirà ai giardini della Lizza anche il Mercatino natalizio degli hobbisti, anch’esso aperto fino al 7 gennaio. Le postazioni saranno aperte tutti i giorni dalle 10 alle 20. Sempre domani, alle 15, è in programma la visita guidata ’I Presepi a Siena’, gratuita su prenotazione. Prevista anche l’inaugurazione della mostra di Alessandro Docci alla Galleria Olmastroni a palazzo Patrizi.

E ancora l’8 dicembre sarà il giorno del ’Gioco dello Scarabeo’, allestito all’interno delle Logge del papa dalle 16.

Sabato poi sono in programma alle 11 la visita guidata ’Siena e l’acqua’; alle 16 per bambini la visita guidata ’Tempo Zulu con caccia al tesoro’; alle 16.30 nella sala San Pio del Santa Maria della Scala è in programma il concerto Orchestra a plettro senese ’A.Bocci’.

Domenica dalle 10 l’allestimento dell’albero di Natale con i bambini delle diciassette Contrade nel Cortile del Podestà.