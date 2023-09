Un bistrot nell’ex Parmobil "Creati posti di lavoro" Presto una pasticceria

Due giovani hanno scelto Sinalunga per concretizzare il loro sogno ed hanno aperto, recuperando lo spazio dell’ex Parmobili, un "Lab Bistrot" ed in 700 hanno partecipato all’inaugurazione brindando con quasi 1.000 cocktail realizzati nella giornata del loro debutto. Da Foiano Fernando Manzo e Enrico Betti hanno scelto il territorio senese per il loro investimento che ha permesso di recuperare in una zona industriale un vecchio spazio che era dedicato all’artigianato dei mobili. Una operazione che ha già portato all’assunzione di 8 giovani del territorio, tutti ragazzi fra 5 e 40 anni che hanno deciso di condividere questa sfida. Il locale resterà praticamente sempre aperto offrendo soluzioni di cucina, bar ed intrattenimento, variando ovviamente l’offerta durante gli orari delle giornate e non mancheranno aperitivi musicali rivolti ai giovani. "Abbiamo accettato questa sfida - ha dichiarato uno dei due soci Ferdinando - mettendo al servizio di questo progetto la nostra professionalità e la nostra storia personale che deriva da esperienze diverse nel mondo della ristorazione, bar e pasticceria". "Le nostre proposte si differenziano per fascia oraria e siamo praticamente sempre aperti anche per offrire un servizio in un’area che non vede presenti altri locali come il nostro". Sinalunga ha accolto l’apertura con grande entusiasmo ed era presente in forma ufficiale anche il sindaco Edo Zacchei. "Un area che si arricchisce e si qualifica, affermando la propria centralità dell’ economia commerciale sinalunghese - ha scritto il primo cittadino sui social - Mi ha fatto piacere rispondere all’invito dei due giovani titolari, per dare l’avvio ufficiale a questo locale. Un ambiente bello accogliente e ben curato nei particolari che fa piacere avere nel territorio. Complimenti per il lavoro che avete fatto e in bocca al lupo per il seguito della vostra attivita". I due giovani credono molto nello sviluppo di questa area nuova della cittadina della Valdichiana che raccoglie facilmente anche il sistema dei collegamenti stradali fra il basso aretino e la provincia senese. Del resto molto spesso i confini amministrativi non corrispondono ad affinità di territori e questo esempio di nuova impresa ne è una testimonianza. Una "contaminazione" fra due province affini che trovano in quest’area punti di scambio e raccordo. Il "Lab Bistrot" è una realtà e fra i progetti futuri c’è anche la possibilità di aprire una pasticceria propria.

Anna Duchini