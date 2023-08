Ultimi appuntamenti per il ’Settembre’

Da domani ultimi

appuntamenti per chiudere il Settembre Rapolanese. Alle 20.30 da piazza Matteotti prenderà il via la tradizionale gara podistica in notturna per le vie del centro storico, alle 21.15 in piazza Giannetti ci sarà spazio per la serata di ballo con I Romantici. Sabato alle 16 16 spettacolo di falconeria ai giardini dei Piani, seguito dall’apertura degli stand gastronomici. Domenica gran finale.