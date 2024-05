Ufo, il caso Faralli è diventato un libro

"Ufo: Fenomeno o mito?". Questo è il titolo del forum promosso dall’Accademia degli Oscuri al teatro di Torrita, in programma venerdì 24 maggio alle 21.15, e che ricorderà un episodio storico avvenuto a Torrita nel 1978 che divenne un "fenomeno internazionale". Il fatto coinvolse Rivo Faralli, un cittadino torritese protagonista di un "incontro" particolare. L’evento, che è l’anteprima della manifestazione "Il Borgo dei Libri" che si svolgerà nel weekend nel centro storico, vedrà la partecipazione di Marco Bianchini, presidente del Centro Italiano Studi Ufologici e autore del libro "Ufo: luci e ombre sul caso Faralli". A Torrita avvenne "uno dei più noti incontri del terzo tipo italiani", come ha spiegato in un post il Centro Italiano Studi Ufologici, oggetto del libro di Bianchini. Ingresso gratuito, l’iniziativa è in collaborazione con il Comune

L.S.