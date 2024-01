Ufficio postale salvo. Serre può festeggiare

Buone notizie per Serre di Rapolano. Nei giorni scorsi, in seguito alla mobilitazione dei cittadini e alle pressioni istituzionali del sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini, nei confronti di Poste Italiane, è stato riaperto l’ufficio postale, chiuso senza preavviso lo scorso ottobre. Sull’edificio sono in via di conclusione i lavori di riqualificazione, portati avanti dai proprietari dell’edificio: il condominio costituito dall’Agenzia del Demanio e un fondo immobiliare. La vicenda era stata posta anche all’attenzione del prefetto di Siena, Matilde Pirrera, con una lettera del primo cittadino e una petizione dei cittadini.

"Voglio ringraziare il prefetto e Poste Italiane – afferma Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme – per aver ascoltato le richieste della nostra comunità, che torna a poter usufruire di un servizio fondamentale in una sede adeguata e finalmente messa in sicurezza. Gli uffici postali sono punti di riferimento di grande valenza sociale per le piccole comunità, composte prevalentemente da anziani, e per Serre di Rapolano la riapertura dell’ufficio postale è una bella notizia attesa da tempo. Un sentito ringraziamento va anche ai proprietari dell’edificio, che stanno ultimando i lavori di riqualificazione dell’immobile".

Ecco gli orari di apertura definiti per l’ufficio postale di Serre di Rapolano: l’apertura al pubblico è prevista dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Torna così pienamente disponibile un servizio fondamentale per la popolazione, uno di quei segnali che considerati necessari per preservare la tenuta di una comunità anche nei paesi con meno abitanti.