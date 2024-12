Ufficio di prossimità. Boom di richieste

E’ stato inaugurato nello scorso mese di aprile a Piancastagnaio l’ufficio di prossimità legale nei locali del Comune e adesso di sta facendo un primo bilancio di questa preziosa attività che permette ai cittadini di sbrigare pratiche importanti senza dover fare lunghe trasferte.

Il servizio è importante non sono per i cittadini di Piancastagnaio ma di tutta l’Amiata e in alcuni casi di altri paesi delle due provincie (Siena e Grosseto) di poter espletare l’iter burocratico di alcune pratiche legali senza dover raggiungere gli uffici del tribunale di Siena e soprattutto di poter inviare telematicamente appunto richieste per specifiche esigenze personali riguardo ad assistenze nei vari casi richiesti dalla legge.

A fare il punto della situazione è la dottoressa Maria Grazia Sacchi, avvocato, dipendente dell’amministrazione comunale che cura lo sportello di prossimità. Settanta pratiche con esito favorevole secondo quanto detto dalla dottoressa Sacchi, e altre in via di elaborazione con gli appuntamenti che sono in aumento da parte di utenti c richiedenti da tutta l’Amiata e parte della provincia.

Sono in particolare pratiche legate a contenziosi di carattere ereditario dove sono coinvolti in molti casi minori con tutele e sostegni sociali.

Operazione che permettono di poter risparmiare economicamente evitando l’iter procedurale e avvalendosi della consulta zione presso lo specifico referente, l’ espletamento della pratica e il suo invio telematico al tribunale di Siena.

Tutto questo a titolo gratuito, solo la spesa di una marca da bollo e soprattutto la disponibilità amministrativa per lo svolgimento delle pratiche.

Giuseppe Serafini