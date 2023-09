Uffici postali aperti anche nel pomeriggio Ritorno alla normalità dopo l’estate

Gli Uffici Postali della provincia di Siena sono tornati ad essere disponibili anche durante il pomeriggio. L’annuncio è di Poste Italiane: gli uffici sarannoaperti con orario continuato, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05; il sabato fino alle 12.35. Dopo la pausa estiva che ha interessato anche quest’anno un numero limitato di giorni con riduzione oraria, gli uffici saranno a disposizione per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento. Poste Italiane ricorda inoltre la possibilità di prenotarsi da remoto, dal sito o dalle App ’Ufficio postale’, ’BancoPosta’ e ’PostePay’ in 20 uffici postali della provincia di Siena: dopo aver effettuato l’accesso tramite credenziali sarà necessario inserire il nome della località d’interesse e prenotare l’appuntamento per un momento successivo, selezionando data e fascia oraria disponibili, oppure se recarsi subito in Ufficio Postale; la scelta è facilitata dalla rilevazione del numero di clienti in attesa disponibile sul display dell’App. E’ ancora possibile prenotare il turno allo sportello tramite WhatsApp: basta memorizzare sullo smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni per la prenotazione.