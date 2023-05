Uffici demografici Apertura straordinaria e continuata

In vista del voto, l’ufficio Demografico (via di Salicotto 6) e l’ufficio decentrato (Via Tolomei all’Acquacalda) osserveranno apertura straordinaria e continuata per la consegna delle tessere elettorali oggi e domani dalle 9 alle 18; domenica dalle 7 alle 23; lunedì dalle 7 alle 15. Gli elettori, nella giornata di domenica e lunedì potranno richiedere la propria tessera elettorale o il duplicato anche direttamente ai seggi ubicati presso le scuole elementari Pascoli e Tozzi in strada del Petriccio e Belriguardo 55 e il Complesso auditorium in Piazza della Costituzione 13. E’ possibile chiedere un duplicato in caso di smarrimento, furto o deterioramento.