Tutti i quarantenni delle 17 Contrade sulla scala del Battistero

"Momenti belli". Sì, hanno proprio ragione i 40enni appartenenti a tutte le Contrade di Siena che si sono ritrovati a cena per festeggiare un bel traguardo... per quanto riguarda l’età. Tutti rigorosamente classe 1984, infatti. Hanno voluto celebrare il momento bello, ritrovandosi a tavola ma scattando soprattutto questa splendida foto sulla scalinata che dal Battistero porta alla Cattedrale. Un’immagine che ha fatto il giro dei social raccogliendo like e commenti. Soprattutto una foto che racconta come le 17 Contrade siano, alla radice, davvero Consorelle.