Tutti ai corsi antitruffa. In cattedra i carabinieri

A ‘lezione’ dai carabinieri per imparare a difendersi dalle truffe, un fenomeno in aumento che colpisce soprattutto gli anziani. Domani alle 17.30 a Belverde, presso i locali dell’oratorio ‘Papa Francesco’, si svolgerà un incontro promosso dall’Arma e dal Comune di Monteriggioni per fornire alle potenziali vittime una serie di consigli per difendersi dagli autori dei raggiri.

"Con questa iniziativa continua la campagna antitruffa avviata sul territorio con il comando dei carabinieri di Monteriggioni – spiega l’amministrazione comunale –. Difendersi dalle truffe è possibile. Le tecniche dei truffatori, per quanto subdole e fantasiose, hanno schemi ricorrenti: conoscerli è il primo passo per difendersi".

Questi alcuni dei consigli per non cadere nelle truffe: diffidare dalle apparenze; un sorriso, un abbraccio o un portamento distinto potrebbero essere un modo per avvicinare le vittime e ottenere la loro fiducia; massima attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti; in caso di persone che telefonano presentandosi come avvocati o rappresentanti delle forze dell’ordine e chiedono denaro, chiamare il 112.