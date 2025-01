“Tutta colpa del regista“ stasera in scena alla Pro Loco

Appuntamento con il teatro questa sera a Castiglione d’Orcia. La compagnia teatrale dei “Talenti Tintinnanti” mette in scena nella sala della Pro Loco (inizio 21,15) “Tutta colpa del regista”. Un’assurda commedia dell’assurdo, con nove attori e una palma, in una speciale versione natalizia. Con l’invito agli spettatori di "intervenire per aiutare gli attori a capire cosa stanno facendo e perché".

La regia è di Francesco Chiantese, trucco e parrucco di Piera Allegro. Nove gli attori: Giacinto Di Polito (parroco), Alice Rossi (vice-sindaca), Enrico Mantovani, Graziella Farnetani, Manuela Bettarelli, Monica Lori, Monica Persichini, Tamara Bisconti e Tiziana Monaci. L’iniziativa è patrocinata dal Comune.

Daniele Palmieri