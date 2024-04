Turisti e maltempo, feste a due volti "Tante presenze, bilancio positivo"

Siena, 2 aprile 2024 – Peccato per il tempo uggioso che ha bersagliato tutta la Pasquetta, ma il bilancio di questa prova generale di stagione turistica è comunque positivo. Nelle varie zone della provincia si è brindato a numeri importanti (vedi pagina a fianco), così anche il capoluogo ha fatto registrare tante presenze. "Da operatori del settore e albergatori ho avuto conferme positive – afferma Vanna Giunti, assessore al turismo –, non era scontato considerata la Pasqua precoce e la stagione tra l’incerto e il brutto, ma i numeri sono stati confortanti, soprattutto grazie agli italiani. L’arte e la cultura continuano a essere uno straordinario motivo di attrazione".

Un risultato che soprattutto, per l’assessore, va letto per un risultato: "La crescita dei pernottamenti è ciò che ci interessa di più e su cui abbiamo iniziato un intenso lavoro, perché è chiaro che da qui discendono vantaggi per tutti. Siamo impegnati a limitare quel turismo mordi e fuggi che porta pochi vantaggi, è un lavoro lungo ma su cui siamo concentrati".

Questo anche dopo la certificazione di destinazione turistica sostenibile che, osserva l’assessore Giunti, comporta anche un aggiornamento costante delle proprie pratiche e dei propri indirizzi: "Stiamo redigendo il Piano strategico del turismo, che disegnerà le nostre scelte per i prossimi anni. Si può lavorare per migliorare la qualità dell’offerta e l’organizzazione, contiamo di portare progetti e risultati

significativi".

Intanto questi giorni di Pasqua rappresentano un’iniezione di ottimismo: "Ci aspettiamo una stagione positiva – afferma Giunti – la tendenza generale è in crescita come testimonia chi lavora nel settore, dopo il periodo del Covid. Si stanno affacciando al turismo anche nuovi mercati e questo per noi è un altro fattore da cogliere".

E sul fronte degli eventi? Cosa può offrire la città? "Credo che alcuni appuntamenti di rilievo possano rappresentare un buon traino – risponde l’assessore – anche se Siena è in grado di posizionarsi da sé. Di certo il turismo, dopo la crisi economica e occupazionale che ha investito settori tradizionali della città, può rappresentare la nuova industria del futuro. Per questo dobbiamo investire molto per fare passi avanti".

Magari anche in una logica più ampia di dialogo con il territorio, un campo nel quale in passato il capoluogo più di una volta ha latitato: "Intanto siamo partito dal ricostruire legami e percorsi con l’àmbito Terre di SIena – afferma l’assessore Giunti – ma non ci limiteremo a questo, perché sono convinta che Siena abbia bisogno di tutta la sua provincia così come la provincia ha bisogno di Siena. Crescere rappresenta una ricchezza reciproca, per noi e per il territorio, come dimostra l’elevato afflusso di visitatori registrato sia in città sia nei territori in questi giorni. Creare sinergie per promozioni comuni rappresenta un obiettivo da perseguire".