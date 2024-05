Il fratello disperato accorso sul luogo del dramma: "Non sappiamo ancora cosa possa essere successo"

Dieci ore dopo, il fratello raggiunge il punto preciso in cui è avvenuto l’impatto. Cerca dettagli, pezzi dei veicoli, risposte su una morte per ora senza un perché. Ci sono le indagini dei carabinieri, i militari di Migliarino, con il supporto dei colleghi di San Giuliano e Marina di Pisa. Ma che cosa abbia causato lo scontro, ancora nessuno lo sa. Gli accertamenti sono in corso, quelli di routine sullo stato di guida delle persone coinvolte, come avviene sempre, ma per ora si procede a tutto tondo. Un colpo di sonno, un malore, qualcosa che ha creato distrazione: si passano al setaccio tutte le ipotesi. "Non sappiamo cosa sia successo", spiega il fratello mentre si trova sul luogo dell’incidente.