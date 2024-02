Turismo, numeri record. Pernottamenti aumentati di quasi il 40 per cento

Usciti i dati sul turismo colligiano, rilasciati dall’assessore delegato Cristiano Bianchi. "Le strutture ricettive sul territorio di Colle hanno registrato nel 2023 un +37,6% di pernottamenti, rispetto al 2019", è questo il primo dato che viene rilanciato con forza da Palazzo Renieri, la fonte è la tassa di soggiorno comunale. "Nel 2019 (ultimo anno pre-Covid, primo anno di questa amministrazione) – continua Bianchi – i pernottamenti erano stati infatti 105.474, mentre nel 2023 sono stati 145.143, con un numero di ospiti di 55.796, quindi con una permanenza media di 2,6 notti a testa. Nel 2022 (anno della ripartenza dopo il Covid) i pernottamenti erano stati 114.267, quindi un +8.33% rispetto al 2019. Il 2023 ha registrato dunque un +27 % rispetto all’anno precedente". Bianchi promette, inoltre, che nei prossimi giorni uscirà anche una analisi ragionata di questi dati, per capire meglio i vari fattori che hanno prodotto questo risultato. "Per ora possiamo, però, dirci soddisfatti ed orgogliosi di questi dati – continua Bianchi – In questo momento stiamo preparando un 2024 degno del 2023 e speriamo anche migliore. Un grande grazie va all’ufficio turismo del Comune di Colle, alla Pro Loco, all’ambito turistico Valdelsa Valdicecina, a Ciclica, a Colle Musei, all’ associazione Europea della Via Francigena, al Cts del Parco Fluviale. Soprattutto grazie a tutti gli operatori turistici che ogni giorno lavorano per far crescere il settore a Colle e che hanno investito sul territorio, soprattutto negli ultimi due anni". Aspetto che deve essere, comunque, sottolineato è il fatto che le strutture colligiane hanno investito molto su Colle. Altro dato è il progetto di promozione della città e del territorio di Colle: "In one word…COLLE", che sembrerebbe essersi rivelato una scelta vincente. "Tutti – conclude Bianchi – hanno dimostrato fiducia nel progetto di rilancio turistico di questa Amministrazione e credendo fermamente nelle enormi potenzialità della nostra città: strutture ricettive, ristoratori, bar, esercizi commerciali, tour operator, guide turistiche, guide ambientali e tutti i colligiani che accolgono i turisti ogni giorno anche solo con due parole o un sorriso. Grazie". Lodovico Andreucci