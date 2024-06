Turismo, confronto sui dati degli affitti: "Valutare il super incremento in un anno"

"In un anno l’aumento è stato di 1.134 posti letto, del 50 per cento, ma al momento è possibile formulare solo vaghe ipotesi: se il numero dei locatori fosse stato costante, allora potrebbe esserci stato un incremento reale; se al contrario il numero dei locatori fosse aumentato, non si dovrebbe parlare di boom, ma solo di emersione del fenomeno". Alessandro Masi, consigliere comunale Pd, torna sulla risposta dell’assessore Vanna Giunti sulle locazioni turistiche. "Aggregare i dati delle locazioni a quelli delle statistiche consolidate della ricezione di tipo strutturale non è corretto e andrebbero riportati separatamente", osserva.

"Proprio per tutte queste incertezze – afferma Masi – c’è bisogno di ulteriori analisi e dati, che ci consentano una valutazione dinamica del fenomeno della locazione privata, che da sola, però, non basta a produrre un risultato duraturo per la nostra comunità. Infatti, è principalmente l’esercizio pubblico alberghiero ed extralberghiero a garantire al visitatore non soltanto un posto dove stare, ma ad accoglierlo e ad assisterlo, erogando servizi, relazione umana e fidelizzazione".