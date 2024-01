Turismo, arrivano i soldi per l’hub. Michelotti: "Grazie al Governo le risorse per potenziare il settore"

"Sold out. Le iscrizioni alla Gran Fondo Strade Bianche sono ufficialmente chiuse!". L’annuncio sulla pagina social della manifestazione che seguirà la corsa dei professionisti delle due ruote, certifica (ma già si sapeva) che il primo fine settimana di marzo sarà ancora una volta da tutto esaurito, a Siena e provincia, con settemila amatori iscritti alla Gran Fondo. La notizia arriva nel giorno in cui Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia, rilancia un importante risultato per il settore senese: "Il ministero del Turismo conferma l’attenzione e l’impegno concreto per i nostri territori. Siena beneficerà di un finanziamento di 740mila euro, e Pienza di 350mila, grazie a due progetti approvati dal Mitur nell’ambito del fondo da 75 milioni di euro per la valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale sede di siti riconosciuti patrimonio dell’umanità Unesco".

In particolare, per quanto riguarda Siena (per Pienza articolo nelle pagine di provincia) Michelotti ricorda il "progetto virtuoso del ‘Siena Tourism Hub’ che, grazie a questo importante finanziamento, rappresenterà un vero e proprio strumento per potenziare la città in termini di attrattività turistica, anche attraverso portali innovativi a disposizione di cittadini e visitatori. Si tratta di un miglioramento di servizi e trasporti che collegano Siena ai comuni limitrofi, facenti parte di circuiti turistici collegati alla città e al suo territorio, con l’obiettivo di valorizzare la cultura locale".

In particolare, l’operazione vedrà la luce nel sottopassaggio della Lizza, che sarà così completamente ristrutturato e valorizzato. In origine il progetto era stato pensato per il Tartarugone di piazza del Mercato, poi è stato dirottato sicuramente più a portata di passaggio dei turisti, rispetto a piazza del Mercato.

Ora l’operazione dovrà entrare bel vivo della definizione progettuale, dopo il reperimento dei fondi indispensabili per l’intervento.

"Grazie al Governo per il sostegno tangibile alle nostre città, mete sempre più attrattive per i turisti di tutto il mondo", conclude la nota di Michelotti.