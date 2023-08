Siena, torna il tufo in piazza del Campo

Siena, 9 agosto 2023 - La Piazza si veste con il suo abito più bello, quello della Festa. Da stanotte gli operai del Comune hanno iniziato a stendere il tufo, come tradizione il giorno prima della presentazione del Drappellone che avverrà domani alle 19 nel Cortile del podestà.

A seguire le operazioni il dirigente di Palazzo Pubblico Paolo Ceccotti mentre tanti i turisti osservavano curiosi gli operai. Condizioni climatiche perfette per fare in modo che la terra sia pronta per i primi galoppi all'alba dei cavalli da Palio l'11 agosto.