Fondazione Saihub e Its Vita. Parte da Siena la Summer school

Via, ieri, alla V edizione della Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita. È partita da Siena l’iniziativa dedicata agli studenti delle scuole superiori di 13 istituti superiori della Toscana per avvicinarli alla conoscenza delle applicazioni dell’intelligenza artificiale al settore delle Life Sciences.

Da ieri dunque al 3 luglio prossimo, quattro città – Siena, Volterra, Firenze e Grosseto – ospiteranno laboratori pratici, workshop esperienziali, visite guidate nei luoghi della scienza, incontri con esperti del mondo scientifico e tecnologico. Dall’intelligenza artificiale alla robotica, dalla chimica verde fino ai temi delle nuove tecnologie, la Summer School di Fondazione Saihub si conferma un laboratorio diffuso sul territorio regionale per accompagnare le nuove generazioni alla scoperta di percorsi altamente professionalizzanti nei settori delle biotecnologie e del biomedicale.

Nelle prossime settimane, dal 16 al 19 giugno la Summer School si trasferirà a Volterra, dal 23 al 27 giugno sarà a Firenze e dal 30 giugno a giovedì 3 luglio infine a Grosseto.

La Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita è promossa da Fondazione Saihub grazie al contribuito di Fondazione Monte dei Paschi di Siena con il coordinamento operativo di Fondazione Vita - Its (Istituto tecnologico superiore) ’Nuove tecnologie della vita’ e il supporto dell’Università di Siena e del Polo Universitario Grossetano.

L’edizione 2025 ha il patrocinio di Regione Toscana e GiovaniSì. Si svolge in collaborazione con Indire e l’Ufficio regionale scolastico per la Toscana attraverso la diffusione dell’iniziativa verso tutte le scuole della Toscana e il riconoscimento delle attività in crediti Pcto. L’attività è cofinanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (Its), dagli asili nido alle Università.