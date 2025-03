’Truck Tour’. Tre giornate alla Lizza

"La prevenzione delle malattie cardiovascolari è la prima arma per ridurre il rischio di morte". Parola di Franceasca Cesareo (foto), medico e presidente della commissione consiliare Servizi sanitari e sociali del Comune, che spiega: "Siena accoglie per la prima volta il ’Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025’, la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare promossa dalla fondazione ’Per il tuo cuore’ dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco). Da martedì a giovedì dalle 9 alle 19, il Jumbo Truck di Banca del Cuore sosterà nel giardini de La Lizza, offrendo gratuitamente un check-up cardiologico completo". L’iniziativa è in collaborazione con i cardiologi Anmco dell’Azienda ospedaliera universitaria senese, diretti dalla professoressa Serafina Valente, insieme a specialisti di altri ospedali toscani e agli infermieri delle Scotte. I cittadini potranno usufruire di un’ampia gamma di esami gratuiti. "I posti su prenotazione sono andati subito esaurito – evidenzia Cesareo –, ma le persone possono presentarsi ugualmente. Grazie all’opera volontaria di medici e infermieri delle Scotte, si eseguiranno screening, sarà ricostruita la storia clinica del paziente, verranno effettuati elettrocardiogrammi e il prelievo capillare. A ciascuno verrà poi consegnata la Bancomheart, card con i risultati di tutti gli esami eseguiti".

Cesareo conclude: "Ho partecipato al Truck Tour come cardiologo Anmco. Per questo, lo scorso anno ho presentato il progetto alla commissione consiliare, proponendo una tappa anche a Siena. Ringrazio la Giunta e l’assessore Giordano, per aver accolto e sostenuto il progetto; l’Associazione cardiotrapiantati italiani (Acti) di Siena e tutti i cardiologi Anmco dell’ospedale, a disposizione in modo volontario e gratuito".