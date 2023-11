Trovate granata Usa e una bomba da mortaio

Trovati residuati bellici a Monteroni. Dopo la segnalazione, i carabinieri locali hanno delimitato e messo in sicurezza i due luoghi dove sono spuntati. E hanno provveduto a comunicare, come di consueto, i due rinvenimenti alla prefettura che ha avviato le procedure per la richiesta di intervento degli artificieri dell’Esercito. Le operazioni di neutralizzazione, svolte dai militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, si sono concluse ieri con il brillamento degli ordigni presso una cava limitrofa ai luoghi di ritrovamento a Ville di Corsano. Gli artificieri giunti sul posto hanno confermato che si trattava di una bomba da mortaio da 60 mm (USA) e di una granata d’artiglieria da 105 mm (USA) entrambe rinvenute in aree di campagna la prima in località San Fabiano mentre la seconda in prossimità della SP23a di Grotti.