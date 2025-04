Trio Nebelmeer ai Rozzi. Giovani talenti francesi

Il mese di aprile si apre con un altro straordinario venerdì di musica, per un nuovo appuntamento della stagione Micat in Vertice numero 102. La stagione concertistica proposta dall’Accademia Chigiana, e curata dalla direzione artistica del maestro Nicola Sani, propone stasera (venerdì 4) alle 21 al Teatro dei Rozzi il concerto del Trio Nebelmeer, eccezionale formazione di giovani talenti francesi, astri nascenti della musica da camera. Sono Arthur Decaris (violino), Florian Pons (violoncello) e Loann Fourmental (pianoforte), per la prima volta a Siena dopo il trionfo al prestigioso XXII concorso internazionale ‘Premio Trio di Trieste’, una tra le maggiori competizioni musicali a livello mondiale. "Il Trio Nebelmeer – spiegano dalla Chigiana – prende il nome dalle suggestioni artistiche del Romanticismo e dal celebre dipinto di Caspar David Friedrich ‘Der Wanderer über dem Nebelmeer’ (Viandante sul mare di nebbia)". Un nome che ha portato fortuna ai suoi tre giovani e talentuosi componenti, che hanno conquistato il pubblico e la critica internazionale con la loro tecnica impeccabile e le loro interpretazioni appassionate.

"Il Trio Nebelmeer – affermano dall’Accademia – incarna l’eccellenza delle nuove generazioni di talenti della musica da camera, unendo tecnica raffinata e profondità emotiva, qualità che il pubblico senese potrà apprezzare in una serata che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati". Il Trio propone un programma di grande fascino, con un repertorio che spazia dal tardo romanticismo alla modernità. "Il Premio Trio di Trieste – spiegano dalla Chigiana – è organizzato con cadenza biennale dall’Associazione Chamber Music di Trieste, diretta da Fedra Florit. Dal 2017 il Protocollo d’Intesa siglato con la nostra accademia prevede uno scambio di giovani complessi tra le due realtà concertistiche e una condivisione dei giurati sul concorso al momento delle selezioni, nonché la nomina del presidente della giuria da parte della Chigiana".

Un’ulteriore occasione per l’accademia senese di stringere collaborazioni di prestigio con altre istituzioni nazionali e internazionali. Il concerto di stasera sarà, come ormai d’abitudine, introdotto dal maestro Nicola Sani, il direttore artistico della Chigiana, che alle 20.30 curerà un momento di introduzione, per accompagnare il pubblico a un ascolto più consapevole delle opere che saranno eseguite.

R.B.