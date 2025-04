Travolto dalla sua auto. Paura per un 64enne

Grave incidente ieri intorno all’ora di pranzo per un uomo di 64 anni che abita a Sarteano. Si tratta di un volto noto della politica in Valdichiana, che è anche consigliere comunale a Cetona, Marcello Piscitello. Il segretario del circolo del partito di Giorgia Meloni a Sarteano, infatti, sarebbe stato travolto accidentalmente dalla propria auto per cause che verranno accertate dai carabinieri della compagnia di Montepulciano, subito intervenuti sul posto. La dinamica è dunque da ricostruire.

Tutto sarebbe accaduto intorno alle 13.30 sulla strada statale che da Sarteano conduce a Chianciano. Circa un paio di chilometri fuori dal paese, in direzione della cittadina termale. Cosa sia avvenuto, come detto, andrà appurato come sempre in questi casi. Ma il Mitsubishi Pajero di proprietà dello stesso Piscitello lo avrebbe investito, quando l’uomo era sceso. Forse si è sfrenato?

Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi, è arrivata l’ambulanza della Misericordia di Sarteano attivata dal 118, avvertiti anche i vigili del fuoco di Montepulciano. Non c’è stata necessità fortunatamente del loro intervento, se non per mettere in sicurezza la vettura, perché hanno trovato il 64enne già a bordo dell’ambulanza.

Vista la delicatezza della situazione, è atterrato anche l’elisoccorso Pegaso in un campo per prendere il ferito e trasportarlo al policlinico di Siena dove si trova ricoverato. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Sarteano e di Cetona anche per consentire in sicurezza l’intervento, oltre che per gli accertamenti dell’incidente.

La.Valde.