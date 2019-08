Sarteano (Siena), 25 agosto 2019 - Paura a Sarteano, in provincia di Siena, per l'incidente che nel pomeriggio di domenica ha coinvolto un agricoltore. Il grosso trattore sul quale stava lavorando si è ribaltato. L'uomo è rimasto intrappolato sotto al pesante mezzo. Immediato l'allarme, con l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano. L'incidente è accaduto in via Santa Lucia. I vigili del fuoco hanno estratto l'uomo e lo hanno quindi affidato alle cure del 118. Per la dinamica e le ferite dell'uomo, è stato chiesto anche l'intervento dell'elicottero Pegaso, che ha portato l'agricoltore all'ospedale Le Scotte.

© Riproduzione riservata